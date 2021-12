Lucas Hernandez sort du silence et évoque son affaire judiciaire

En octobre dernier, le Français, initialement condamné par la justice espagnole à six mois de prison après des violences conjugales mutuelles datant de 2017, a finalement bénéficié d'une suspension de sa peine avec une période de sursis de 4 ans et une amende de 96 000 euros.

Lucas Hernandez (25 ans, 11 matchs en Bundesliga cette saison) est revenue pour la prmeière fois sur cette affaire lors d'un entretien accordé à Kicker.

"C'était une période très difficile. Lorsqu'il y a eu cette affaire, elle était - et est toujours - enceinte de notre deuxième enfant. Ni elle, ni moi n'avons compris pourquoi le parquet a ouvert le dossier contre moi. Je tiens à remercier le Bayern qui a toujours été à mes côtés. Les dirigeants ont compris ma situation et m'ont aidé. C'est une affaire qui remonte à 2017. C'est du passé. Le présent, c'est ma compagne qui est enceinte, que j'aime et qui m'aime. Au final, les poursuites n'ont pas abouti à une condamnation, mais c'était quand même une période difficile pour moi", a souligné le défenseur polyvalent du Bayern Munich.