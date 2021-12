Une icône du Club : "Je n'ai jamais compris pourquoi Vormer a été mis de côté"

Avec quels joueurs le Club a-t-il le plus de chances de surprendre à nouveau le PSG ? Vormer serait certainement dans l'équipe de départ.

Le Club de Bruges a-t-il encore une chance de passer l'hiver européen ? "J'ai des doutes après le dernier match", a déclaré Julien Cools à Het Laatste Nieuws. "Je crains qu'ils ne s'en sortent pas. J'avais tout misé sur le match à domicile contre Leipzig. Mais cela complètement foiré. Philippe Clement a également reconnu que c'était sa faute. J'ai moi-même trouvé sa composition très étrange", a expliqué l'ancien milieu de terrain des Blauw en Zwart.

© Photonews

Le champion de Belgique doit terminer sa campagne européenne sur une belle note. "Ils doivent essayer de garder le zéro. Mais ce sera un problème de toute façon. En Jupiler Pro League, le Club a encaissé beaucoup de buts ces derniers temps. Comment cela va-t-il changer au plus haut niveau ?", a souligné celui qui a porté les couleurs des Gazelles entre 1973 et 1979.

Une défense à quatre au Parc des Princes ? "Avec un losange au milieu du terrain", poursuit Cools. "Balanta serait mon milieu de terrain défensif, avec Vormer et Rits devant lui. Et enfin Vanaken en soutien des attaquants Lang et De Ketelaere. Les deux derniers devraient obtenir un rôle libre. Laissez Lang dribbler, et il a les qualités pour frapper."

"Il faut jouer avec des joueurs expérimentés sur la scène européenne"

Il est frappant de constater que Cools compte également sur Vormer. "Pourquoi ai-je mis Vormer dans l'équipe de départ ? Je n'ai jamais compris pourquoi il s'est éloigné de l'équipe. Apparemment, des accords ont été conclus au début de la saison. Mais au niveau européen, il doit toujours jouer. Avec tout le respect que je dois à Van der Brempt par exemple, il n'a pas encore le niveau. Sur la scène européenne, il faut jouer avec des gars qui ont de l'expérience."