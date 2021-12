Les larmes de Luis Suarez, remplacé sur blessure, à Porto

Luis Suarez espérait mener l'Atletico vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il a rapidement dû remballer ses ambitions personnelles. Blessé, l'Uruguayen a quitté la pelouse en larmes et céder sa place à Matheus Cunha après 13 minutes de jeu.

An emotional Luis Suarez exits the pitch with an injury in a crucial match 😔 pic.twitter.com/Kc9ZSMbMCK