📷 Le beau cadeau d'Allan Saint-Maximin à un supporter

Et le mois dernier, Allan Saint-Maximin (24 ans, 15 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) lui a réservé une belle surprise.

"Pour chaque match à domicile, nous descendons à l'entrée où les joueurs prennent leur voiture, dans l'espoir d'obtenir une photo ou un autographe. Ils ne s'arrêtent normalement pas ces jours-ci à cause de Covid mais samedi, Allan l'a fait. Il est sorti de sa voiture et est venu là où je me tenais, m'a tendu une boîte et m'a dit 'C'est pour vous'. Je tremblais, pour être honnête avec vous, mais il me disait juste 'Ouvrez ça, ouvre-le !'", a raconté Michael Urwin pour le Chronicle Live.

Dans la boîte, ce supporter a découvert une montre Tag Heuer Aquacer estimée à près de 2.300 euros.

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ maxi is a true geordie good luck today my friend for life ūüĎć pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ