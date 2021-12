C1 : Le match Atalanta-Villarreal reporté !

Le match entre l'Atalanta et Villarreal a été reporté. Il sera joué ce jeudi à 15h. La faute à une neige qui n'en finit plus de tomber et qui recouvre, de nouveau, le stade Atleti Azzurri d'Italia de Bergame.

Si l'Atalanta veut se qualifier pour la suite de la compétition, elle doit battre Villarreal. En cas de défaite, Bergame devra compter sur une victoire ou un nul de Manchester United face à Berne pour ne pas être reversé en Europa League.

🚨❄️ #AtalantaVillarreal has been postponed due to the heavy snowfall. The match will be played tomorrow with kick-off time still to be determined by UEFA.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FKh6vbiKwG