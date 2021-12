C1 : Wolfsbourg et ses Belges étrillés par Lille, le Bayern ne fait qu'une bouchée du Barça

Au terme d'une soirée très intéressante, le LOSC a obtenu son billet pour la phase finale en écrasant Wolfsbourg en Allemagne (3-1). Benfica, qui a disposé du Dynamo Kiev (2-0), passe également alors que le Barça jouera l'Europa League dans quelques mois.

Bayern Munich-FC Barcelone 3-0

Le FC Barcelone tenait son destin en mains ce soir à l'occasion de la 6e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Les Culés prendront rapidement l'eau malgré des interventions de Piqué (18e) et Ter Stegen devant Lewandowski (27e) et Musiala (32e). Müller ouvrira le score (34e), 1-0. Les Munichois doubleront la mise via un tir flottant de Sané (43e), 2-0. Davies déposera ensuite un ballon en retrait pour Musiala (62e), 3-0. Avec ce large succès, les Bavarois concluent cette phase de poules avec un 6/6, et condamnent le Barça à la 3e place puisque dans le même temps, Benfica s'est imposé. Xavi et ses troupes joueront en Europa League au printemps.

Benfica-Dynamo Kiev 2-0

Après l'ouverture du score de Yaremchuk (16e), Gilberto doublera la mise (22e) pour le Benfica Lisonne qui conservera ce résultat pour s'imposer sur le score de 2-0 et donc filer au prochain tour. Et ce succès condamnait surtout le Barça qui, avec la défaite à Munich, terminait troisième du groupe E avec un point de moins que Benfica.

Manchester United-Young Boys Berne 1-1

Accrochés (1-1), les Red Devils consolidaient leur première place, alors que le match Atalanta-Villarreal a lui été reporté à cause des conditions météorologiques avec une forte neige.

Greenwood (9e) ; Rieder (42e)

Salzbourg-FC Séville 1-0

Grâce à une réalisation d'Okafor (50e), les locaux s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0) pour valider leur billet pour la phase finale , tandis que le club andalou était reversé en Europa League.

Wolfsbourg-Lille 1-3

Le LOSC jouait son avenir européen ce soir sur la pelouse de Wolfsbourg où Castelles, Bornauw et Vranckx étaint alignés. Leaders avec 8 unités, les Dogues n'avaient besoin que d'un nul pour assurer leur qualification. Les Lillois ouvriront rapidement le score. En contre-attaque, Celik lancera Ikoné qui ira vers la surface pour servir Yilmaz. Au second poteau, le Turc ajustera ensuite Casteels pour le premier but de la partie (11e), 0-1. Les Allemands pousseront à l'image de ce tir puissant de Waldschmidt (13e) ou ces têtes de Weghorst (24e, 28e). Finalement, le LOSC doublera la mise grâce à David, bien aidé par le poteau (72e), 0-2. Gomes enfoncera le clou (78e), 0-3. En fin de partie,Steffen sauvera l'honneur des Loups (89e), 1-3. Le LOSC s'impose donc et rejoint les huitièmes de finale. Wolfsbourg et ses Belges sont éliminés.