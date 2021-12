🎥 La volée splendide qui prive Chelsea de la première place du groupe

Le Zenit Saint-Pétersbourg a donné du fil à retordre à Chelsea. Les Blues ont été menés 2-1 en Russie, avant que Romelu Lukaku égalise et que Timo Werner inscrive son deuxième but de la soirée à la 85e minute. Si le Zenit était lui assuré de la troisième place, Chelsea avait besoin d'une victoire pour s'assurer de la première place aux dépens de la Juventus.

Et dans les arrêts de jeu du match, Magomed Ozdoev, d'une reprise de volée magistrale, a offert le 3-3 et le point du partage au Zenit. Privant Chelsea de la première place ...

ūüé•| Magomed Ozdoev's injury time stunner against Chelsea that saw Juventus top Group H!ūüĒ• #UCL pic.twitter.com/jvcZ9xCwL0