Conference League : Gand termine sur une victoire, la Roma également

On joue aussi en Conference League ce soir et les derniers verdicts tomberont. La Gantoise, cependant, n'avait pas beaucoup de pression.

Groupe A : le LASK et le Maccabi qualifiés

Aucun suspens dans ce groupe, pas même pour la première place : le LASK Linz était assuré d'être premier du groupe, et a enfoncé le clou en l'emportant (3-0) face aux Finlandais de HJK, qui terminent bon derniers. Le Maccabi Tel-Aviv a partagé l'enjeu à Alashkert (1-1), mais était déjà assuré de sa qualification via la seconde place.

Groupe B : La Gantoise finit le travail proprement

La Gantoise était le seul club belge assuré de sa qualification dans cette dernière semaine européenne. Les Buffalos recevaient le Flora Tallinn et ont fini le travail sans trembler (1-0), via un but de Gianni Bruno et alors que Hein Vanhaezebrouck en avait profité pour faire tourner son noyau.

Le Partizan Belgrade a tenu bon de son côté, décrochant un match nul à domicile face à l'Anorthosis Famagouste, résultat suffisant pour rester deuxième de la poule (1-1).

Groupe C : l'AS Rome l'emporte et termine en tête de sa poule

La Roma se déplaçait au CSKA Sofia, déjà éliminé et assuré de la dernière place de sa poule, et l'a emporté via notamment un doublé de Tammy Abraham, et malgré un retour tardif des Bulgares qui reviendront de 0-3 à 2-3 en fin de rencontre. Le club de José Mourinho a donc pris la tête de son groupe, profitant du match nul (1-1) de Bodo-Glimt au Zorya Lougansk.

Groupe D : l'AZ Alkmaar et Randers FC qualifiés

L'AZ Alkmaar a battu le Randers (1-0) et alors que les Néerlandais étaient assurés de la première place du groupe, ce résultat aurait pu coûter cher au club danois. Mais le CFR Cluj a rendu un fier service à Randers : déjà éliminés, les Roumains ont battu Jablonec (2-0), qui doit se contenter de la troisième place.