Jocelyn Gourvennec heureux : "C'est la première fois dans l'histoire du LOSC"

Grâce à sa victoire à Wolfsbourg (1-3) ce mercredi, Lille a brillamment décroché la première place de son groupe et jouera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec est aux anges après cette qualification méritée et historique. "Avant de démarrer, j'avais dit aux joueurs 'on va tout jouer à 300% et faire notre chemin. Cela va être dur parce que c'est la Ligue des Champions, mais on va construire, s'offrir une finale à Wolfsbourg et on se qualifiera'. C'est sûr que ce discours, je l'ai dit et répété à chaque match. J'étais habité par ce sentiment et j'ai transmis cela aussi au staff", a lâché le technicien français au micro de Canal+.

"La victoire à Séville a servi de déclic, celle contre Salzbourg aussi, la première victoire à Pierre-Mauroy en phase de groupes. C'était un moment aussi important pour les joueurs et, ce soir, d'avoir la première place, c'est la première fois dans l'histoire du LOSC. Les joueurs auront de toute façon marqué l'histoire du club avec leur titre, cette Ligue des Champions, la qualif'. Il ne faut pas s'arrêter là et continuer avec beaucoup d'humilité et détermination", a conclu Gourvennec.