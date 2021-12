La statistique flatteuse de Romelu Lukaku ... face aux clubs russes

La version russe de la page Opta a ainsi révélé cette statistique étonnante : seul la légende Raul fait mieux que Romelu Lukaku face aux clubs russes dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 6 buts inscrits face aux clubs russes. Le Belge inscrivait ce mercredi son 5e but face à un club russe, retrouvant le chemin des filets à Saint-Pétersbourg pour la première fois depuis 10 matchs et un but ... face au Zenit.

Un tiers des buts européens de Lukaku a ainsi été inscrit face à des clubs russes, sa victime favorite restant le CSKA Moscou (3). Un but de plus et Big Rom rejoindra Raul à ce classement ... particulier.

5 - Only Raul (6) has scored more goals vs Russian clubs in the #UCL than Chelsea's Romelu Lukaku (5). In fact, a third of Lukaku's goals in Champions League have been scored against Russian teams (5/15: 3 vs CSKA and 2 vs Zenit). Threat. #ZENCHE pic.twitter.com/6dfzvFbjgo