Nainggolan pas fan de Lang et De Ketelaere : "Si bon soit-il, je ne peux pas le supporter"

Radja Nainggolan est le rêve de tout journaliste à l'interview : le Ninja ne se prive jamais de dire ce qu'il pense, et ce qu'il pense ne devrait pas toujours être dit ...

Radja Nainggolan s'est ainsi exprimé dans le Nieuwsblad et a notamment surpris en annonçant que contrairement à ... à peu près tout le monde, il n'était pas fan de Charles De Ketelaere. "Absolument pas, non. Il joue attaquant mais je ne crois pas que c'en est un. Il fait les mauvaises courses, marque trop peu. En 10 ou sur le flanc, je préfère, mais je ne suis pas non plus dingue de lui comme la plupart", lâche le médian de l'Antwerp.

Pour Nainggolan, CDK ne devrait ainsi pas remporter le Soulier d'Or. "S'il était élu meilleur joueur de Belgique, je ne serais pas d'accord. Mais il joue à Bruges, c'est un top talent. Il n'en faut pas plus pour être élu", estime-t-il. "Par contre, Mignolet reste un bon gardien. Il l'a prouvé ici et à l'étranger. Mais après 3 erreurs, tout le monde le dit fini. Une preuve que les gens n'y connaissent pas grand chose par ici".

Noa Lang ? "Je ne peux pas le supporter"

Et concernant Noa Lang, Radja Nainggolan se lâche : "En termes de qualité, c'est l'un des meilleurs joueurs de Belgique. Mais si bon soit-il, je ne peux pas le supporter. Toujours à gesticuler, à protester. Dire aux gens de se taire alors qu'on ne l'a pas vu pendant cinq matchs. Je ne peux pas supporter ça. S'il gardait les pieds sur terre, il serait deux fois plus fort encore", déclare le Ninja dans le Nieuwsblad. C'est dit ...