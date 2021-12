🎥 Insolite : quand un chien ... se soulage sur la pelouse du Partizan Belgrade

À Belgrade, lors de l'échauffement des deux équipes, un chien est ainsi monté sur la pelouse pour ... baptiser le terrain du Partizan, qui s'apprêtait à affronter l'Anorthosis Famagouste dans un match décisif. L'animal, visiblement très à l'aise, n'a pas été dérangé par le staff ou les joueurs, qui l'ont laissé faire son affaire jusqu'à son terme avant de le laisser repartir tranquillement (et de nettoyer le gazon avant le coup d'envoi).

Le Partizan Belgrade, poussé par cet encouragement spécial, tiendra le nul (1-1) face aux Chypriotes et se qualifiera pour le tour suivant.

A dog went for a poo on Partizan Belgrade's pitch during their Europa Conference League match against Arnothosis Famagusta.pic.twitter.com/OvxDmxahZl