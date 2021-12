Ibrahima Cissé est devenu le patron du milieu de terrain sérésien : "Le coach m'a directement identifié"

Arrivé au Pairay le 19 octobre 2020, libre de tout contrat, huit mois après avoir quitté Fulham, le médian est devenu incontournable dans l'entrejeu sérésien cette saison.

Ibrahima Cissé est devenu le patron du milieu de terrain du RFC Seraing cette saison et semble tout doucement monter en puissance. "Après avoir rejoint le club, il m'a fallu du temps pour récupérer le rythme car j'avais peu joué du côté de Fulham. Je suis à 90% de mes capacités et surtout j'ai la confiance du coach et c'est très important. Il me laisse m'exprimer et m'a directement identifié ; il a réussi à trouver le type de joueur que je suis. Je suis à ma place sur le terrain en tant que N°6 et j'essaie de maintenir l'équilibre au sein de l'entrejeu. Je ne dois pas trop monter étant donné que l'équipe est déjà fort offensive. Je récupère puis je distille", a confié l'ancien joueur du Standard de Liège.

© photonews

Dans moins d'un mois, l'international guinéen prendra part à la CAN au grand dam de Seraing qui devra faire sans l'une de ses pièces maîtresses. "J'avais déjà vécu cela en 2019, une très belle expérience. Je suis content d'y participer à nouveau, mais je suis triste de devoir quitter le groupe sérésien car j'ai envie d'aider au maximum le club", a conclu Cissé.

Seraing va de nouveau croiser la route d'Anderlecht. Après une défaite au match aller et leur élimination en Coupe de Belgique face aux Mauves, les Métallos auront à coeur de prendre leur revanche ce week-end.