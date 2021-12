Théo Pierrot gardien d'un soir : "J'ai demandé à Benito Raman d'éviter de me mettre une panenka"

Ce samedi soir, le RFC Seraing s'est fait broyer par Anderlecht (0-5) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Anderlecht s'est promené au Pairay ce week-end face à des Métallos bien timides. En fin de rencontre, Seraing sera même réduit à dix après l'expulsion de Dietsch après une faute du portier sérésien sur Raman. Les cinq changements ayant été effectués, c'est Théo Pierrot qui prendra place dans les cages pour faire face à l'attaquant des Mauves qui plantera la cinquième rose des Bruxellois.

"C'est la première fois que ce scénario m'arrive. Je ne m'attendais pas à cela, on pourra dire que j'ai évolué à tous les postes ici", a confié en souriant le milieu de terrain. "C'est anecdotique, mais il faut vite faire le vide. Si c'est moi qui me propose pour prendre place au sein des buts ? Oui, j'ai hésité et fait le tour rapidement. C'était sans doute moi le plus apte, même si il n'y a personne capable de l'être dans ce genre de situation", a poursuivi le Français.

"Je ne sais pas si je suis capable de plonger... J'ai essayé d'aller d'un côté, mais j'ai demandé à Benito Raman avant qu'il tire d'éviter de me mettre une panenka car cela me ferait bien râler. Il est venu me revoir juste avant de tirer et a dit qu'il ne le ferait pas. J'ai alors essayé d'anticiper un côté puis j'ai cru qu'il allait la mettre au milieu en force. J'ai tenté de jouer plutôt au bluff que sur mes qualités de gardien", a conclu le médian.