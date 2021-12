🎥 Le but précieux de Yorbe Vertessen avec le PSV

Il y a un nouveau leader en EreDivisie et c'est en partie gr√Ęce au rempla√ßant-buteur, Yorbe Vertessen.

Il a fallu dix minutes de folie pour permettre au PSV de s'imposer à NEC Nimègue et de prendre la tête du championnat. Et c'est Yorbe Vertessen qui a relancé son équipe à la 80e d'un coup de tête précis. C'est le sixième but de la saison du Diablotin, le quatrième en EreDivisie.