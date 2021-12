Sergio Ramos: "Le destin est capricieux, mais je ferai tout pour que l'on se qualifie"

Sergio Ramos est bien déterminé à éliminer son ancien amour.

Sergio Ramos, qui n'a toujours disputé qu'une seule rencontre depuis son arrivée en PSG, retrouvera son ancien amour en 1/8 de finale de Ligue des Champions. Le club dans lequel il a tout gagné, mais qu'il veut aujourd'hui éliminer: "Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real et ses supporters. Aujourd’hui, je suis un joueur du PSG. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie" a déclaré le défenseur espagnol dans une interview à Cadena COPE.

Reste à voir désormais si Sergio Ramos sera rétabli pour le 15 février prochain, date de la manche aller.