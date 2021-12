Le Legia Varsovie dans la tourmente : des hooligans agressent les joueurs

Le Legia Varsovie, champion de Pologne en titre, est actuellement ... bon dernier en championnat. Ca ne plaît pas aux supporters.

La saison du Legia Varsovie est une véritable catastrophe. Le champion de Pologne en titre s'est incliné au Wisla Plock ce dimanche et est actuellement dernier d'Ekstraklasa, avec 12 points en 16 rencontres. Le géant polonais compte deux matchs joués de moins que le Warta Poznan et le Wisla Cracovie, premiers non-relégables et qui se trouvent respectivement à 3 et 6 points, mais la situation reste critique.

Et après la défaite de ce dimanche, les supporters du Legia, pas réputés pour leur calme, s'en sont pris directement aux joueurs : plusieurs hooligans ont réussi à pénétrer dans le bus de l'équipe, et quelques joueurs auraient reçu des coups. Certains joueurs auraient depuis signifié leur volonté de quitter le club ...