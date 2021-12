La réaction de la Pro League aux déclarations de Dejan Veljkovic

Les propos de l'agent ont fait du bruit, la Pro League insiste pour que la justice travaille au plus vite et rappelle les mesures mises en place depuis les premières révélations du footbelgate.

Repenti, Dejan Veljkovic a livré ses vérités dans un entretien accordé à la VRT et dans un livre sorti ce mercredi. La Pro League a tenu à réagir via communiqué, rappelant qu'elle "ne s'exprimerait pas sur des cas indivduels".

"Les déclarations de Dejan Veljkovic portent sur des éléments issus d'une instruction judiciaire en cours. La Pro League réitère son appel aux autorités judiciaires pour qu’elles apportent de la clarté au plus vite pour toutes les parties concernées et pour le football dans son ensemble", ajoute encore la Pro League dans son communiqué.

Et la Pro League énumère également l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis le mois d'octobre 2018.

"17 octobre 2018: Mise en place du Expert Panel de la Pro League concernant le Règlement sur les agents

Immédiatement après l'annonce de l'affaire Propere Handen, le Conseil d'Administration de la Pro League a décidé de mettre en place un panel d'experts chargé d'élaborer un nouveau règlement strict relatif aux agents. 22 mai 2019 Nouvelle organisation pour l'arbitrage professionnel belge approuvée par l'Assemblée Générale de la Pro League. En collaboration avec la RBFA, une nouvelle organisation pour l'arbitrage professionnel belge est mise en place, afin de garantir plus de professionnalisme, plus d’indépendance et davantage de qualité dans la formation et le suivi des prestations.

26 septembre 2019 Approbation par l'Autorité belge de la Concurrence du projet de règlement relatif aux agents de joueurs élaboré par l’Expert Panel

L'Autorité belge de la Concurrence donne son accord nécessaire pour une politique plus stricte en matière d'agents et de transactions. Un certain nombre de mesures proposées par la Pro League (nombre maximal de joueurs du même club par agent ; commissions maximales ; interdiction d’avoir un entraineur et des joueurs avec le même agent au sein d'un même club) ne sont pas retenues par l'ABC.

14 octobre 2019 Modification du règlement fédéral concernant les (tentatives de) falsifications de match

La Pro League et la RBFA ont travaillé ensemble à une modification du règlement fédéral sur les falsifications de match. Les sanctions sont beaucoup plus lourdes (relégation et amende pouvant aller jusqu'à 25 % des droits médias) et le délai de prescription est finalement étendu à 8 ans après la fin de la saison au cours de laquelle les actes ont eu lieu.

17 décembre 2019 Vote sur le règlement des intermédiaires à l'Assemblée Générale de la Pro League

Approbation à l'unanimité par l’Assemblée Générale du nouveau règlement sur les agents. Les éléments-clés du règlement sont la transparence, la limitation des conflits d'intérêts via l'interdiction de la double représentation, la protection des jeunes joueurs et la mise en place d'un Clearing Department.

1er juillet 2020 Entrée en vigueur du nouveau règlement sur les agents et du Clearing Department

Le Clearing Department est un organe indépendant qui supervise tous les contrats conclus par les agents, les clubs et les joueurs. Par conséquent, chaque acteur est tenu d'effectuer chaque transaction conformément aux dispositions du nouveau règlement et de demander l'approbation du Clearing Department.avant tout paiement. Au cours de la première année (1/7/2020-30/06/21), près de 1000 transactions ont été vérifiées et approuvées par le Clearing Department.

7 juillet 2020 Lancement de l'analyse stratégique de la gouvernance de la Pro League

L'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité de mettre en place un exercice stratégique concernant notamment la gouvernance de la Pro League. Un audit réalisé par Baker McKenzie a débouché en 2021 sur une série de recommandations sur lesquelles la Pro League continuera à travailler. 11 décembre 2020 Renforcement de la collaboration entre la Pro League et la Commission des jeux de hasard. Dans le cadre d'une convention de collaboration plus large entre la Pro League et la Commission des jeux de hasard, des sessions d'information et de sensibilisation sont organisées pour les jeunes joueurs et les noyaux A, en collaboration avec la RBFA.

30 juin 2021 Règlement interne obligatoire pour les clubs professionnels concernant la méthode de travail avec les agents

Comme le stipule le règlement sur les intermédiaires, chaque club est tenu d'élaborer un règlement interne concernant sa politique quotidienne et ses rapports avec les agents. Des dispositions limitant en particulier la concentration par le même agent au sein d'un club doivent y sont reprises.

1er juillet 2021 Entrée en vigueur du Code of Conduct et Code of Ethics de la Pro League

En collaboration avec des experts externes, un programme de Compliance pour la Pro League est mis en place et immédiatement appliqué. Ce programme de compliance, basé sur des normes internationales, établit des procédures internes pour l'organisation et assure une évaluation et un contrôle continus.

1er juillet 2021 Les clubs de Pro League sont les seuls en Europe à être inclus dans le champ d’application de la loi contre le blanchiment d'argent

La Pro League travaille avec le SPF Economie pour garantir la transparence concernant les transferts, les contrats avec les partenaires commerciaux et les agents et le financement des clubs Avant l'entrée en vigueur de cette législation le 1er juillet 2021, les clubs ont été intensivement accompagnés et formés par le management de la Pro League assités par des experts externes."