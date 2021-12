Le meilleur buteur de l'Antwerp dans le dur : "Son travail acharné sera récompensé"

Avec quinze buts en championnat, Michael Frey est le meilleur buteur de l'Antwerp. Ces dernières semaines, le Suisse est dans le creux, il n'a marqué qu'un seul but lors de ses six derniers matchs.

Lors de sa conférence de presse, Brian Priske a évoqué la situation de son attaquant. "Au début de la saison, tout finissait au fond, c'est beaucoup moins le cas maintenant", a déclaré le technicien danois à Het Gazet Van Antwerpen. "Mais à l'entraînement, Michael reste un pro exemplaire. Son travail acharné et sa bonne mentalité seront récompensés une fois de plus."

Pendant ce temps, Michel-Ange Balikwisha et surtout Manuel Benson frappent à la porte de plus en plus fort. Ally Samatta semble également monter en puissance de semaine en semaine. C'est ainsi que Michael Frey devrait à nouveau faire trembler les filets dans un avenir proche.

"Le 4-4-3 est-il meilleur que le 4-4-2 pour nous en ce moment ? Je ne sais pas", a déclaré Priske. "Je regarde toujours l'organisation en premier. Notre défense donne moins d'occasions et je suis très satisfait de notre milieu de terrain. En attaque, nous devons créer davantage, que ce soit avec un ou deux avant-centres."