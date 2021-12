Luka Elsner revient sur le match reporté face au Beerschot : "Nous l'avons mal vécu, et de plus, les conditions ne seront pas les mêmes"

Le coach du Standard de Liège est revenu sur la rencontre contre le Beerschot qui a dû être reportée et le match à venir du côté d'OHL.

Luka Eslner est revenu sur le match reporté face au Beerschot. "Nous l'avons mal vécu car nous étions en mode match depuis lundi et avions à coeur d'enchaîner à la maison avec la possibilité de signer deux succès de rang. Cela n'était pas arrivé auparavant. De plus, nous préférions nos incertitudes avant cette rencontre que celles qui arriveront quand le match devra être rejoué. Car les conditions ne seront pas les mêmes. Nous devrons rejouer avec les mêmes joueurs qu'aujourd'hui en prenant en compte la CAN et le départ d'Hugo Siquet au mois de janvier. Puis, le classement car nous aurions préféré avoir quelques points de plus", a souligné le coach du Standard de Liège en conférence de presse avant d'évoquer la réaction du club anversois qui souhaite une victoire par forfait.

"Je n'ai pas envie de juger leur réaction et je ne me mets pas à leur place. Ce qui est certain, c'est que les points doivent être pris sur le terrain. Cela mettrait énormément de doutes sur l'équité du championnat. Au surplus, nous n'y sommes pour absolument rien. Nous avons aussi subi cette situation et aurions préféré jouer cette rencontre", a précisé Luka Elsner.