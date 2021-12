L'Algérie remporte la Coupe Arabe au bout du suspense

Il y avait eu énormément de suspense dans les deux demi-finales, la finale n'a pas dérogé à la règle.

C'est dans les arrêts de jeu que la Tunise (contre l'Egypte à la 95e) et l'Algérie (contre le Qatar à la 107e) avaient validé leurs tickets pour la finale de la Coupe Arabe, il aura fallu attendre les arrêts de jeu pour les départager.

Et à la fin, ce sont les Fennecs qui inscrivent leur nom au palmarès de cette compétition organisée par la FIFA, au Qatar, un an avant le coup d'envoi du Mondial. Amir Sayoud et Yacine Brahimi ont inscrit les deux buts de la victoire en prolongations (2-0).