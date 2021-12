Le Benfica, avec Vertonghen, se promène et s'impose 7-1

Le Belge a joué les 90 minutes.

Le Benfica, avec Jan Vertonghen titulaire, s'est facilement imposé face au Maritimo Funchal en championnat du Portugal (7-1). L'ancien gantois Roman Yaremchuk a marqué le 5e but des siens. Les autres buteurs côté lisboètes se nomment Darwin Nunez, auteur d'un triplé, Gilberto Junior Rafa Silva, Goncalo Ramos et Haris Seferovic. Le Benfica n'est que 3e en championnat, 1 point derrière Porto et 4 points derrière le Sporting.