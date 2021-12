Le Celtic remporte la Coupe d'Ecosse

Il s'agit de la 20e victoire du club de Glasgow dans cette compétition.

Dans cette finale de la Premier Sports Cup, la Coupe d'Ecosse, Hibernian et le Celtic Glasgow se rencontraient à Hampden Park ce dimanche. Et, sans surprise, c'est le Celtic qui s'est imposé sur le score de 1 buts à 2 et qui remporte pour la 20e fois, excusez du peu, cette compétition. Paul Hanlon avait ouvert le score pour Hibernian (51e) mais l'euphorie fut de courte durée, Furuhashi égalisant dans la foulée (52e). C'est le même Furuashi qui donnera le but de la victoire à ses couleurs (72e). Il s'agit du premier trophée pour le nouveau coach du Celtic, le Grec Ange Postecoglou.