Une nouvelle casquette chez les Rouches pour l'ancien international haïtien.

Reginal Goreux va intégrer le département professionnel du Standard de Liège, comme le soulignent nos confrères de la DH. L'ancien joueur des Rouches conservera toutefois sa fonction de directeur du programme Elite de l’Académie.

Le but de cette nouvelle fonction intérimaire est de pouvoir pallier l’absence d’un directeur sportif depuis le départ de Benjamin Nicaise et d'opérer le lien entre les jeunes et les pros.