Serie A : Thomas Henry (ex-OHL) buteur après sa montée au jeu, Torino et Dennis Praet empochent les trois points

Suite de la 18ème journée de Serie A avec les formations de Dennis Praet et de Dennis Praet.

Sampdoria - Venise

Rencontre importante en bas de tableau entre la 'Samp' et le promu Venise. Gabbiadini (1e) ouvrait très rapidement le score pour les locaux. Monté à la place de Tessmann à l'heure de jeu, Thomas Henry (87e) a sauvé les meubles en toute fin de match.

L'ancien buteur d'OHL s'illustre en offrant un point très précieux aux siens. Daan Heymans (remplaçant) n'a lui pas bougé du banc.

Torino - Verona

Tommaso Pobega (26e) a inscrit l'unique but de la rencontre juste après l'exclusion de Magnani (25e). Avec cette victoire courte mais précieuse, Dennis Praet (titulaire) et les siens dépassent l'adversaire du jour au classement et remontent à la 10e place.