Bernd Hollerbach en danger du côté de Saint-Trond ? "Non, mais beaucoup de choses dépendront de notre performance contre Eupen"

STVV a récemment chuté à la 15ème place et sent le souffle chaud de Zulte Waregem et Seraing dans son cou. Y a-t-il un doute sur l'entraîneur Bernd Hollerbach à Stayen ? Pas pour l'instant, assurent les Canaris.

Bernd Hollerbach n'est pas menacé ou pointé du doigt du côté de Saint-Trond, assure le président David Meekers. "Non, il n'est pas en danger", dit-il dans Het Belang van Limburg. "S'il y a un résultat négatif contre Eupen lors de la prochaine journée ? Pas du tout. Mais beaucoup de choses dépendront de notre performance contre Eupen. Vous pouvez perdre un match, mais cela peut arriver de différentes manières", explique le dirigeant trudonnaire. "Contre Eupen, tout le monde devra montrer une grande faim et envie de résultats. Les joueurs qui ont soif de revanche devront s'exprimer, sinon ils ne penseront pas aux intérêts de l'équipe et vous ne pourrez pas résoudre les choses."