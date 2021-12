🎥 En images: le good bye de Charleroi à Shamar Nicholson

Le Jamaïcain s'en va, le Sporting a compilé quelques-uns de ses buts en vidéo.

Clap de fin pour Shamar Nicholson à Charleroi. Le Jamaïcain s'est engagé avec le Spartak Moscou et va découvrir la Russie et sa Première Ligue la saison prochaine. Mais il laissera de très bons souvenirs au Sporting et à ses supporters.

Il était arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Domzale, il a ensuite conquis le public carolo. Il avait d'ailleurs soigné son entrée en inscrivant un superbe but dès son premier match, à Waasland-Beveren. Ensuite, le Jamaïcain a dû se montrer patient, dans l'ombre de Kaveh Rezaei, avant de définitivement s'imposer. Au total, il a marqué 21 buts et distribué 11 assists en 81 rencontres avec le Sporting de Charleroi.