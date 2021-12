Classement FIFA: quatre à la suite pour les Diables Rouges

Les Diables Rouges boucleront une nouvelle année en tête du classement mondial.

C'est jeudi que sortira le dernier classement FIFA de l'année 2021 et les Diables Rouges conserveront leur première place mondiale. Pour la quatrième fois d'affilée, et pour la cinquième fois en tout, l'équipe nationale belge termine donc une année en tête de la hiérarchie planétaire.

Avant de très probablement céder son fauteuil de leader. L'écart s'est en effet réduit avec le Brésil et la Seleçao, au contraire des Diables Rouges, aura deux matchs officiels à disputer en début d'année (en Equateur et contre le Paraguay). Sauf grosse surprise, Neymar et ses équipiers devraient donc prendre les commandes du classement FIFA à sa prochaine pulication...