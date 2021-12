Jérémy Doku donnera le coup d'envoi d'Anderlecht-Courtrai

Le jeune Diable Rouge sera au Lotto Park pour supporter les Mauves jeudi soir.

Retour éphémère d'un enfant de la maison au Parc Astrid: jeudi soir, Jérémy Doku sera présent à Anderlecht pour donner le coup d'envoi du quart de finale de Coupe de Belgique entre les Mauves et Courtrai et il espère que le stade sera bien garni.

Formé à Neerpede, Jérémy Doku avait disputé 37 matchs, inscrit six buts et délivré sept assists avec le Sporting avant de rejoindre Rennes et de devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club bruxellois.