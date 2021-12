Un accord Barça-City pour Ferran Torres

L'Espagnol devrait bien renforcer la ligne offensive du Barça cet hiver.

Le Barça tient-il son premier coup du mercato hivernal? Selon les informations du quotidien Sport, la direction catalane a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert futur de Ferran Torres. L'international espagnol devrait coûter 55 millions d'euros au club catalan.

Ferran Torres avait quitté Valence pour Manchester City en 2020 et son transfert avait coûté 28 millions d'euros au club anglais. En un an et demi, il a inscrit 16 buts et distillé 4 assists avec les SKy Blues et il a profité de ses performances mancuniennes pour s'installer dans la sélection espagnole: il avait été appelé pour la première fois en septembre 2020, il a depuis joué 22 rencontres et inscrit 12 buts avec la Roja.