Payet se paie Letexier: "Certains arbitres nous parlent correctement, d'autres moins"

Le Tricolore pointe l'arbitre et son comportement du doigt.

Sale soirée pour François Letexier à l’occasion du match de la 19e journée de Ligue 1 mercredi entre l’Olympique de Marseille et Reims (1-1). Déjà pris pour cible par les Champenois, qui contestent, entre autres, le penalty sifflé pour l’OM au bout du temps additionnel, l’arbitre de la rencontre a également suscité la colère du capitaine phocéen, Dimitri Payet (34 ans, 15 matchs et 7 buts en L1 cette saison), qui n’a pas apprécié sa façon de communiquer.

"Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement, d’autres moins. Et d’autres qui ne vous parlent pas du tout. Il faut s’adapter mais ce n’est pas évident", a déploré le Tricolore devant les médias, avant de sous-entendre que le comportement de l’officiel a influé sur l’expulsion de Bamba Dieng en fin de partie.

"Le match était plutôt calme et on a l’impression que certaines mauvaises décisions ou les fois où l’arbitre ne nous parle pas correctement… on s’énerve et on s’agace et d’un coup ça dégénère, a estimé l’ancien Lillois. Malheureusement, ça tombe sur Bamba mais on ne va pas lui en vouloir parce qu’à cet âge-là, on fait parfois ce genre de geste. Ça lui servira d’expérience. On ne lui en veut pas pour ça. Si ça avait été moi, ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille. Des fois, les matchs dégénèrent et on n’y est pour rien. On est dans le jeu et quand on perd, ça n’arrange pas." Sur ce coup, M. Letexier a mis tout le monde d’accord… contre lui.