Un nouveau match du Boxing Day reporté

Il s'agit du 3ème match du Boxing Day reporté, après Wolverhampton-Watford et Liverpool-Leeds.

« Le conseil d'administration de la Premier League a malheureusement approuvé ce matin la demande d'Everton de reporter son match à l'extérieur du Boxing Day à Burnley. Le CA a conclu que le club ne serait pas en mesure de remplir son match ce week-end en raison d'un nombre insuffisant de joueurs disponibles pour jouer en raison de cas de COVID-19 et de blessures »

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



