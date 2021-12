Zinho Gano heureux d'offrir la victoire à Zulte, mais réaliste : "Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre"

Après le 6 sur 6 sous la direction du nouvel entraîneur Timmy Simons, l'Essevee n'a pas encore la colonne de gauche en ligne de mire, mais les places de relégables semblent soudain bien loin.

Zulte Waregem a enchaîné une deuxième victoire de suite et relève la tête de l'eau. Les Flandriens sont allés s'imposer au Standard de Liège ce dimanche (0-1). Zinho Gano a dû se contenter d'une place sur le banc pour la deuxième fois consécutive à Sclessin. Il est entré en jeu à la pause et a marqué le but de la victoire neuf minutes plus tard avec un contrôle parfait de la poitrine et une reprise en pleine lucarne.

"Bien sûr, je suis déçu de ne pas pouvoir débuter la partie sur le terrain", a admis l'attaquant de Zulte en conférene de presse. "Surtout parce que j'ai effectué une bonne première moitié de saison. Mais en tant que professionnel, vous devez respecter les décisions de l'entraîneur et c'est ce que je fais. Et bien sûr, je suis heureux que mon but apporte les trois points", a expliqué l'ancien joueur de Genk avant de poursuivre.

"Le fait que nous ayons pu garder le zéro derrière est un signe d'espoir pour nous"

"Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ce jusqu'à la dernière minute. Pour le même prix, le ballon de Klauss peut rentrer au lieu de frapper le poteau durant les dernières secondes du match. Le fait que nous ayons pu garder le zéro derrière est un signe d'espoir pour nous. Nous avons plus qu'assez de qualité dans notre groupe pour nous hisser au milieu du tableau et avoir encore une chance de participer aux playoffs 2. Si ce changement de coach a fait le plus grand bien à l'équipe ? On dit que dans la plupart des cas, cela crée un effet de choc. Cela semble être notre cas, même si avant le changement d'entraîneur, nous méritions certainement plus de points que nous en avons obtenus", a conclu Gano.