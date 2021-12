La Juventus va dégraisser cet hiver

Actuellement cinquième de Serie A avec douze points de retard sur le leader, l'Inter, la Vieille Dame va devoir montrer un tout autre visage en deuxième partie de saison pour revenir sur le devant de la scène.

La Juventus veut dégraisser, d'après le Corriere dello Sport. La Vieille Dame souhaite faire des économies et se débarrasser de plusieurs joueurs, à savoir Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Arthur et Rodrigo Bentancur qui sont tous placés sur la liste des transferts

Les dirigeants bianconeri veulent se séparer de ces cinq joueurs qui coûtent très chers au club et qui ont des salaires conséquents. Aaron Ramsey touche 7M€ par an tout comme Rabiot. La Juve veut vendre ces joueurs afin de gagner 107 millions d'euros, entre les valeurs des joueurs et leur salaire respectif.