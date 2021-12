Le premier bilan de Charleroi: vent de fraîcheur sur le Mambourg

Un effectif rajeuni mené par un jeune coach ambitieux et déterminé: le Sporting de Charleroi a réussi une première partie de saison très prometteuse. Reste à transformer l'essai lors des 13 dernières journées de la phase classique.

Des débuts convaincants pour Edward Still

À 30 ans et après avoir fait ses gammes aux côtés d'Ivan Leko, Edward Still a obtenu à Charleroi l'occasion de faire ses premières preuves en tant que T1 en Pro League. Après un peu plus de six mois, le bilan est positif pour le Brabançon. Le jeune coach a placé Charleroi dans la course aux playoffs 1 après une fin d'exercice 2020-2021 particulièrement morose.

Le tout avec un effectif largement rajeuni. Stelios Andreou (19 ans), Jackson Tchatchoua (20 ans) et Adem Zorgane (21 ans) se sont notamment imposés dans le onze de base du Sporting. Et on n'oublie pas de citer les noms d'Anass Zaroury (21 ans), de Martin Wasinski (17 ans), d'Anthony Descotte (18 ans) ou de Killian Lokembo qui ont aussi eu des occasions de se montrer durant cette première partie de saison.

Résultat des courses: le Sporting boucle la première partie de saison à la cinquième place, avec deux points de retard sur le top 4.

Le match qu'il ne fallait pas manquer: Sclessin, évidemment

S'il ne fallait retenir qu'un match de cette première partie de saison, les supporters carolos pointeraient très certainement ce déplacement au Standard. Ce n'était sans doute pas le match le plus abouti de la saison du Sporting, mais c'est la victoire la plus symbolique des Zèbres: sur la pelouse du rival liégeois où ils n'avaient plus triomphé depuis plus de 13 ans...

On peut évidemment également citer, entre autres, Shamar Nicholson, le joueur le plus décisif du Sporting de Charleroi, Ali Gholizadeh dont les fulgurances ont mis bien des défenses dans les choux, ou Hervé Koffi, brillant entre ses perches, mais on peut difficilement passer à côté du début de saison XXL de Ryota Morioka.

Véritable métronome du jeu carolo, le Japonnais dispute probablement sa meilleure saison zébrée et les statistiques sont là pour appuyer ce constat: 4 buts, 8 assists, il a déjà été plus décisif que lors de chacun des trois exercices précédents.

La révélation: Adem Zorgane

Il était arrivé à Charleroi avec l'étiquette de grand espoir du football algérien, il aura rapidement séduit les observateurs du football belge et les fans du Sporting. Devenu un rouage essentiel de la machine carolo, buteur à OHL en tout début de saison et passeur à trois reprises, il a aussi convaincu Djamel Belmadi et obtenu sa chance avec la sélection algérienne. Son excellent début de saison sera d'ailleurs récompensé avec un billet pour la CAN et le Cameroun, où les Fennecs défendront leur titre de champions d'Afrique.

La déception: la coupe n'est toujours pas pleine

Entre la Coupe et le Sporting de Charleroi, ce n'est toujours pas l'amour fou. Les Zèbres ont cette fois été éliminés des leur entrée en lice par Lommel, pensionnaire de D1B, aux tirs au but. Et Edward Still n'a pas essayé de masquer sa déception après cette élimination indigeste. "On est dégoûté, parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose en Coupe", confiait-il le soir même. Le championnat sera donc l'unique objectif de Charleroi dans les mois à venir.

La question: comment commencer le départ de Shamar Nicholson?

Certains se demandaient en début de saison si le Jamaïcain, qui a vécu ses premières saisons carolos dans l'ombre de Kaveh Rezaei, avait les épaules pour tirer l'attaque du Sporting de Charleroi. Il a répondu avec ses pieds et sa tête sur le terrain. Ses 13 buts, ses 5 assists et son omniprésence dans le jeu zébré ont séduit le Spartak Moscou et permis à Charleroi de faire une belle plus-value financière. Reste à voir désormais comment sera compensé le départ du robuste attaquant jamaïcain...