Officiel: Ikone quitte le LOSC

C'était dans l'air, c'est désormais officiel.

Trois ans et demi après son arrivée, et avec un titre de champion de France à la clé, Jonathan Ikoné (23 ans, 25 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) quitte Lille. Comme attendu, le milieu offensif va rejoindre la Fiorentina sur ce mercato d'hiver. Une nouvelle officialisée ce vendredi par les Dogues.

"Le LOSC confirme l'accord total avec la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, où l'international français signera dès l'ouverture du mercato italien", peut-on lire dans un communiqué. Le Tricolore rejoindra donc officiellement la Viola lundi prochain.

En attendant, l'ancien Parisien va déjà commencer à s'entraîner avec sa nouvelle équipe. L'opération rapportera quelques 14 M€ (hors bonus) aux Lillois, qui devront toutefois fournir une partie de la plus-value enregistrée au club formateur d'Ikoné, le PSG.