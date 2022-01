Adjoint de qualité, Alfred Schreuder a connu deux échecs en tant qu'entraîneur principal : "Un choix curieux voire bizarre de la part du Club de Bruges"

Le Néerlandais âgé de 49 ans a été nommé à la tête du Club de Bruges. Il dirigera ainsi son troisième club en tant qu'entraîneur principal.

Alfred Schreuder est le nouvel entraîneur du Club de Bruges. Réputé pour être un adjoint de grande qualité, le Néerlandais a été le T2 de Theo Bos (Vitesse), Steve McLaren (FC Twente), Michel Preud'Homme (FC Twente), Michel Jansen (FC Twente), Co Adriaanse (FC Twente), Julian Nagelsmann (Hoffenheim), Huub Stevens (Hoffenheim), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Ronald Koeman (FC Barcelone).

"Il aime le jeu attractif, c’est en partie un adepte de Cruyff"

Ruben Jongkind, chef du développement de l’académie de l’Ajax Amsterdam, confie que le Néerlandais s’était déjà lancé dans le coaching avant même de raccrocher les crampons. "C’est dire son impatience. Il était obsédé par la tactique. Comme tous les Néerlandais, il aime le jeu attractif, c’est en partie un adepte de Cruyff. Cela se voit dans de nombreux concepts de jeu. Mais il est aussi influencé par les autres joueurs avec qui il a collaboré", explique-t-il dans une interview au quotidien espagnol El País.

Deux échecs comme T1

Schreuder n'a pas toujours travaillé dans l'ombre. Il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur principal à Twente et à Hoffenheim, mais à chaque fois, l'aventure s'est terminée par une déception. À Twente, c'était en partie dû aux problèmes financiers rencontrés par le club lors de la saison 2014-2015. Schreuder a terminé dixième et a été la risée de certains fans. Après un début de saison raté, il a été licencié.

À Hoffenheim, il a succédé à Nagelsmann lors de la saison 2019-2020. Hoffenheim était dans le ventre mou du championnat mais quatre jours avant la fin de la saison, les deux parties se sont séparées. Le Batave et la direction n'avaient plus la même vision.

"Le Club voit encore les Pays-Bas comme le référence ultime"

"Un choix curieux voire bizarre de la part du Club de Bruges. Je ne l'aurais jamais mis sur ma liste de mon côté. Alfred Schreuder a travaillé avec des grands noms comme Preud'homme, Julian Nagelsmann, ten Hag et Koeman. Il sait donc comment fonctionne le football, mais il n'a pas le charisme ou le statut de ces coachs. C'est pourquoi je dis qu'il n'aurait pas été mon choix", nous confie Nordi Jbari. "Le Club voit encore les Pays-Bas comme le référence ultime alors qu'ils ont passé un palier sur la scène européenne en faisant plus de bruit en Ligue des champions. Schreuder est peut-être un bon formateur pour les jeunes et un très bon T2, mais être l'entraîneur principal d'une équipe, c'est complètement différent. Surtout reprendre en janvier une machine comme Bruges... Toutefois, les dirigeants des Blauw en Zwart ont également dû vite se retourner pour trouver un successeur à Philippe Clement. Après, il faudra analyser le travail et les résultats de monsieur Schreuder", a conclu l'ancien joueur des Gazelles.

Schreuder devra être là tout de suite, car le Club ne peut pas se permettre de laisser l'Union Saint-Gilloise prendre de l'avance. Il y aura aussi la double confrontation contre La Gantoise en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Perte tragique

En tant que footballeur professionnel entre 1991 et 2009, Schreuder peut se targuer d'avoir eu une carrière honorable. En tant que milieu de terrain, il a été pendant des années une figure de proue du RKC et du NAC Breda en Eredivisie. Il a connu une fin de carrière compliquée en dehors des terrains en raison de la maladie de sa fille Anouk. Elle est décédée en mars 2006 des suites d'une tumeur du cerveau. À l'époque, Schreuder a reçu un soutien important du monde du football : lors d'un match entre le RKC et l'Ajax en décembre 2004, les supporters locaux avaient jeté en masse des ours en peluche sur le terrain.