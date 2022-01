🎥 Michy Batshuayi et le Besiktas remportent la Supercoupe face à Ruud Boffin

La Supercoupe de Turquie délocalisée opposait deux Belges ce soir sur la pelouse d'Al Rayyan au Qatar, avec Michy Batshuayi et Ruud Boffin, titulaire dans les cages d'Antalyaspor.

Le score était de un partout à la fin du temps réglementaire. Le capitaine du Besiktas Atiba Hutchinson a été l'unique buteur de la soirée, avec l'ouverture du score (33e) puis un auto-but (74e).

BeƟiktaƟ lead Antalyaspor 1-0 at half time in the Turkish Super Cup in Doha thanks to this strike from Atiba Hutchinson #TurkishSuperCup #TurkcellSuperKupa2021 pic.twitter.com/eSDQ0TgQ7O