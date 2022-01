Le Sénégal est soulagé : Watford a décidé de laisser Ismaïla Sarr participer à la CAN

Watford, qui avait annoncé son intention de ne pas autoriser l'ailier à disputer la Coupe d'Afrique des Nations, s'est finalement plié aux exigences de la Fédération Sénégalaise de Football.

Le Sénégal est soulagé car il pourra compter sur Ismaïla Sarr (23 ans, 12 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) durant la CAN. "La Fédération Sénégalaise de Football informe l'opinion publique qu'elle a pris hier les dispositions pour faire parvenir au joueur Ismaïla Sarr son billet d'avion pour rallier le regroupement des Lions à Dakar. Ce dernier a ainsi pu embarquer à Londres ce jour et arrivera en début de soirée", ont annoncé les Lions de la Téranga.

Pas encore remis de sa blessure au genou, l'ailier de Watford ne devrait pas être disponible avant la phase à élimination directe.