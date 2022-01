Shinji Kagawa, du Théâtre des Rêves au Stayen ? La chute libre de l'ancienne pépite japonaise

C'est la rumeur la plus surprenante de ce début de mercato : Shinji Kagawa, disparu des radars du football de haut niveau depuis des années, pourrait débarquer à Saint-Trond. Impensable à une époque ...

Nous sommes en juin 2012, il y a déjà presque dix ans : Shinji Kagawa reste sur la saison la plus aboutie de sa carrière. Auteur de 17 buts et 14 assists avec le Borussia Dortmund, toutes compétitions confondues, il remporte son second titre consécutif avec les Schwarzgelben, dont il avait déjà été l'un des maîtres-atouts après son arrivée en janvier 2011. Sans surprise, il attire les regards, et opte pour Manchester United lors du mercato estival : estimé à 22 millions (sa plus haute valeur marchande estimée par Transfermarkt), il rejoint les Red Devils contre 16 millions d'euros.

Kagawa vit un moment d'histoire à Old Trafford, puisqu'il participe à la dernière campagne de ManU sous Sir Alex Ferguson, couronnée d'un titre ; de quoi garnir un peu plus un palmarès qui commence plutôt bien, pour un jeune talent qui n'est encore âgé que de 24 ans. Ses débuts en PL sont mitigés, gâchés par une grosse blessure au genou en milieu de saison mais marqués par 6 buts, dont un superbe triplé contre Norwich, et 6 assists. Shinji Kagawa ponctue la saison par un but lors du dernier match de Sir Alex, qui dira du Japonais que sa seconde saison en Angleterre peut être celle de l'explosion.

Le retour au bercail

Il n'en sera rien, et bien peu de joueurs de Manchester United peuvent dire qu'ils ont explosé sous David Moyes et dans les années ayant suivi la retraite de Fergie. Les débuts prometteurs d'Adnan Januzaj, notamment, privent Kagawa de temps de jeu, mais le Japonais déçoit quand il est sur le terrain, n'inscrivant pas de but en 30 matchs joués. De quoi forcer un retour au bercail, direction le Borussia Dortmund.

Là, Kagawa retrouve le plaisir, même s'il ne sera plus jamais le même joueur ; sa saison 2015-2016, cependant, est excellente avec 13 buts et 11 assists en 46 matchs. Le dernier pic de sa carrière, avant deux saisons médiocres. En 2018, il revient cependant de blessure au bon moment pour disputer le Mondial 2018, où il frôlera l'exploit avec ses coéquipiers. Titulaire à Rostov-sur-le-Don face à la Belgique, il sera à l'assist sur le 0-2 d'Inui, qui aurait pu briser les espoirs des Diables Rouges. La suite de l'histoire est connue, la suite de la carrière de Shinji Kagawa sera anonyme ou presque.

La renaissance là où ses compatriotes s'épanouissent ?

Prêté au Besiktas où il alterne entre passages à vide et moments brillants, comme lorsqu'il inscrit un superbe coup-franc lointain (il terminera avec un bilan valable de 4 buts et 4 assists en 14 matchs avec le club stambouliote) contre Antalyaspor, Kagawa jouera ensuite une saison pleine avec le Real Saragosse en 2019-2020. Il s'agit là de la D2 espagnole et l'ancienne pépite du Borussia ne convainc pas (36 matchs, 2 buts, 2 assists). Pas plus qu'il ne convaincra au PAOK Salonique, où il a à peine joué, sans qu'on sache vraiment pourquoi.

À 32 ans, Shinji Kagawa est proche d'une fin de carrière en mode mineur ; beaucoup pariaient sur un contrat lucratif et exotique, ou sur un retour au pays. Mais la fierté du joueur lui ferait apparemment préférer une dernière expérience européenne, pour terminer sur une note positive, et les dirigeants japonais du STVV l'auraient convaincu de venir se ressourcer en Belgique. Si le transfert se fait, Kagawa a le potentiel pour devenir l'une des attractions, au moins médiatiques, de notre D1A. Et peut-être, qui sait, retrouver le plaisir là où tant de ses compatriotes brillent. Nul doute que pour des garçons comme Morioka, Mitoma ou encore Miyoshi, Kagawa a été un exemple, voire une idole ...