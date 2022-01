Coronavirus: des reports en Ligue 2

Le Coronavirus fait aussi des dégâts en Ligue 2.

Les clubs de Niort, Dunkerque et Amiens étant confrontés à la résurgence de l’épidémie dans leurs effectifs respectifs, les rencontres Caen-Niort, Dunkerque-Paris FC et Amiens-AC Ajaccio prévues le samedi 8 janvier à 19 heures ont été reportées à une date ultérieure, comme annoncé jeudi par la Ligue de football professionnel dans un communiqué.

"Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Chamois Niortais FC, de l’USL Dunkerque et du Amiens SC testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour leurs matchs contre le SM Caen, le Paris FC et l’AC Ajaccio, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d’organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter les matchs : SM Caen / Chamois Niortais FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h ; USL Dunkerque / Paris FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h ; Amiens SC / AC Ajaccio, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h."