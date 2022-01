Defour évoque sa nouvelle vie : "En tant que joueur, tu te casses moins la tête"

Steven Defour a raccroché les crampons et relevé un nouveau défi : depuis sa fin de carrière de joueur, l'ancien Diable Rouge est désormais assistant au KV Malines. Il y apprend les ficelles du métier.

On le croise désormais souvent en tribunes près de la presse : Steven Defour (33 ans), jeune retraité, prend parfois de la hauteur pour aider Wouter Vrancken, l'entraîneur du KV Malines, à analyser les rencontres. Un nouveau rôle qu'il apprécie, mais qui est bien plus exigeant, estime-t-il : "En tant que joueur, tu dois juste te préoccuper d'arriver à l'heure à l'entraînement. Tu ne te casses pas la tête. Le staff doit arriver bien avant et reste bien après", déclare-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Mais les joies du quotidien sont bien différentes. "C'est vrai que désormais, je peux aller au restaurant ou la faire tard une veille de match. Ce sont des choses qui n'étaient pas possibles en tant que joueur", sourit l'ancien du Standard et d'Anderlecht. "Je suis également moins sous le feu des projecteurs. Même si cela reste beaucoup de travail. Mon avenir ? On verra ce que ça donne. En tant que T1 ou directeur sportif, je ne ferme aucune porte ...".