Le Covid débarque à Manchester City: Guardiola et beaucoup de joueurs touchés

Après avoir déjà perturbé le Boxing Day, le Covid-19 continue de provoquer de gros problèmes en Premier League. Dernier club touché : Manchester City. Ce jeudi, les Skyblues ont officialisé plusieurs cas positifs au sein de l'effectif dont l’entraîneur Pep Guardiola et son adjoint Juanma Lillo.

Au total, 21 personnes sont placées à l’isolement : 7 joueurs et 14 membres du staff technique. Dans ces conditions, c’est un autre adjoint, Rodolfo Borrell, qui dirigera un groupe amoindri contre Swindon vendredi en FA Cup.

