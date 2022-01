Newcastle veut une pépite de Ligue 1

Les Magpies cherchent à assurer leur place en Premier League.

Comme nous vous l'indiquions mercredi, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng (21 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison), sous contrat jusqu'en juin 2024, dispose d'une belle cote de popularité en Angleterre. Suivi par West Ham, Aston Villa, Crystal Palace et Newcastle, l'international sénégalais pourrait faire l'objet d'une offensive concrète de la part des Magpies, d'après le tabloïd britannique The Sun ce jeudi.

En effet, l'actuel 19e de Premier League envisage d'investir 18 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Mais pour l'instant, les dirigeants de Newcastle n'ont pas tranché concernant une opération dès cet hiver ou l'été prochain. Pour rappel, Dieng se trouve actuellement indisponible avec la Coupe d'Afrique des Nations à disputer avec son pays. Un frein logique à un mouvement en janvier.