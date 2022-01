Ces Belges pour qui 2022 peut être l'année de l'explosion

L'année 2021 a vu plusieurs talents belges exploser au plus haut niveau et confirmer leurs belles promesses ; 2022 est là, et certains seront certainement à suivre.

Hannes Delcroix (22 ans, RSC Anderlecht)

Certains nous diront que Hannes Delcroix a déjà explosé et été révélé au plus haut niveau, traversant la saison 2020-2021 en tant que titulaire indiscutable au RSCA et faisant même ses débuts en novembre 2020 avec les Diables Rouges. Mais l'élégant défenseur central va vivre une année 2022 charnière : de retour d'une lourde blessure au genou - sa deuxième, ne l'oublions pas - qui l'a privé de l'intégralité de la première partie de saison avec Anderlecht, il va devoir retrouver du rythme, le chemin des terrains puis une place dans le 11.

Delcroix est sur papier tout à fait capable de redevenir l'un des Mauves les plus en vue du groupe, et de redonner ses lettres de noblesse à un Neerpede qui vit une saison compliquée. Avec, en ligne de mire, le Mondial 2022 ? L'âge des cadres, les blessures récurrentes de certains (notamment de Zinho Vanheusden) et son profil très apprécié par Martinez peuvent lui permettre de rêver. Histoire de terminer l'année en ayant réellement exprimé son plein potentiel.

Eliot Matazo (19 ans, AS Monaco)

Régulièrement cité parmi les milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, Eliot Matazo n'a pas encore réussi à s'imposer comme un cadre régulier à l'AS Monaco, stoppé en plein élan par une blessure aux ischios alors qu'il avait enchaîné 5 titularisations consécutives en Ligue 1. L'international Espoirs a cependant commencé 2022 comme il l'a terminé : par un retour dans le onze, contre Rennes fin décembre puis contre Quevilly-Rouen en Coupe sous les yeux de son nouvel entraîneur Philippe Clément le week-end dernier.

© photonews

Il serait réducteur de penser que parce que le nouveau coach principautaire est belge, Matazo aura plus de chances de rester titulaire pour de bon à Monaco, mais le jeune médian aura sans doute une carte à jouer. En mars prochain, Roberto Martinez appellera uniquement des joueurs comptant moins de 50 caps ; s'il reste à voir à quel point les U21, qui ont des échéances importantes au même moment, seront impliqués, Eliot Matazo peut faire partie des nouvelles têtes. L'année 2022 peut être la sienne.

Amadou Onana (20 ans, LOSC)

On en a tellement parlé ces dernières semaines que le voir dans cette sélection peut surprendre. Qu'on ne s'y trompe pourtant pas : Amadou Onana doit encore prendre son envol pour de bon et devenir titulaire indiscutable à Lille avant de rêver aux sommets, qui lui semblent cependant promis. Sa courbe de progression est exponentielle jusqu'ici, avec des débuts en fanfare dans cette année 2022 face au Racing Lens en Coupe pour le premier doublé de sa carrière professionnelle.

© photonews

Capitaine des Espoirs, Amadou Onana vise plus haut et a le Qatar en ligne de mire. La concurrence au milieu de terrain en sélection et le peu de turnover à ces postes risquent de rendre la tâche compliquée, mais la façon dont le natif de Dakar est arrivé en Espoirs pour y devenir immédiatement capitaine rappelle qu'il n'y a pas de limites réelles aux attentes qu'on peut placer en lui. Du côté du LOSC, on sait en tout cas qu'on tient une pépite, qui peut exploser pour de bon en 2022.

Hugo Siquet (19 ans, SC Fribourg)

Du marasme du Standard au podium de la Bundesliga : si un transfert hivernal implique souvent une part de risque, difficile de se dire que Hugo Siquet a fait le mauvais choix en rejoignant Fribourg. Encensé dès ses débuts, notamment pour ses énormes qualités de centre, il a ensuite connu un retour dans le rang assez logique, lié en partie à la terrible forme du Standard. Mais la cote de Siquet est restée élevée, et si les Rouches n'en ont pas tiré la somme à deux chiffres espérée l'été dernier (il était alors cité au LOSC), les 4,5 millions d'euros proposés étaient difficiles à refuser.

© photonews

Du côté du joueur, il s'agit là d'un énorme défi, qui va nécessiter une solide progression sur le plan défensif. Hugo Siquet peut cependant rapidement se développer au sein d'une équipe joueuse, intelligemment gérée et qui a beaucoup misé sur lui. Dans un an comme aujourd'hui, son statut peut avoir complètement changé.

Alessio Castro-Montes (24 ans, La Gantoise)

Alessio Castro-Montes fait partie de ces joueurs qui, à chaque nouveau palier, semble s'adapter avec aisance : impressionnant à l'AS Eupen sans qu'on puisse réellement juger des limites de son potentiel, il a encore haussé son niveau de jeu d'un cran à La Gantoise, au point qu'à 24 ans, il semble mûr pour le grand saut à l'étranger. Ca ne sera peut-être pas pour cet hiver, mais s'il reste titulaire et décisif avec les Buffalos, et notamment grâce à l'exposition de la phase à élimination directe de la Conference League, il peut décrocher un beau transfert l'été prochain.

© photonews

On en oublierait en effet que la carrière d'un footballeur peut se dessiner de manière progressive, et qu'un joueur peut "exploser" aux alentours des 25 ans, voire plus tard ; si la première partie de carrière de Castro-Montes est jusqu'ici une belle réussite, nous miserions volontiers une pièce sur le fait que le meilleur est encore à venir, et que 2022 puisse être une année décisive.

Loïs Openda (21 ans, Vitesse Arnhem/Club de Bruges)

L'année 2021 a déjà été l'année de la révélation pour Loïs Openda : son prêt à Vitesse Arnhem lui a permis de prouver ses qualités de buteur, avec 10 buts en 18 matchs d'Eredivisie. D'autant plus paradoxal que dans le même temps, le Club de Bruges peinait lui à se trouver un 9 digne de ce nom, entre un Wesley revenu pour rester sur le banc, un Bas Dost peu convaincant et un Charles De Ketelaere dont on ignore encore si c'est à ce poste qu'il jouera la majeure partie de sa carrière.

© photonews

L'année 2022 peut être l'année de la confirmation pour Openda : toujours propriété brugeoise, il reviendra au Jan Breydel en position de force s'il continue sur ce rythme. Le Diablotin a déjà été cité chez les "grands", mais n'a pas encore eu les honneurs d'une sélection, payant probablement à la fois le peu de considération de Martinez pour l'Eredivisie et son rôle prépondérant en Espoirs. Les choses pourraient changer.