Le KV Courtrai fortement frappé par le Covid-19

Neuf membres du club ont été placés à l'isolement.

Notre Jupiler Pro League est de plus en plus touchée par le Covid-19. En début de soirée, le KV Courtrai a annoncé sur son site officiel qu'après le test de lundi et le test complémentaire de ce matin, neuf infections ont été recensées parmi les joueurs et le staff.

Par respect de la vie privée des membres du club, le KV Courtrai n'a pas souhaité dévoiler leur identité. Le club ne communiquera pas davantage à ce sujet.