FA CUP: Southampton et Everton ont dû attendre les prolongations

Hull City et Swansea n'ont pas été des oiseaux pour le chat.

Il n'y avait pas que Chelsea en cette fin de samedi sur les terrains de FA Cup. Swansea recevait Southampton alors que Hull City avait de son côté le plaisir d'affronter Everton à domicile. Les deux "petits" ont donné du fil à retordre à leurs adversaires respectifs.

Tout d'abord, Swansea a poussé Southampton en prolongations. Ces derniers ont, ils est vrai, été réduits à 10 dès la demi-heure à la suite de deux cartons jaunes reçus par Yan Valery. A ce moment du match, son équipe menait 0-1 sur un but de Redmond. En seconde période, Joel Piroe a égalisé. Au début de la prolongation, Bednarek marque contre son camp et Swansea se met à rêver. Mais deux buts tardifs, de Elyounoussi et de Shane Long ont donné la victoire et la qualification à Southampto (2-3).

De son côté, Everton été mené très tôt sur la pelouse de Hull City après un but de Smith dès la première minute. Gray et André Gomez ont alors retourné la situation avant que les locaux n'égalisent en seconde période via Longman. Dans la prolongation, Townsend a donné la victoire à Everton (2-3).

Dans le dernier match du soir, Plymouth Argyle s'est imposé en prolongations (0-1) sur la pelouse de Birmingham City.