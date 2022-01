FA Cup : les "gros" s'imposent, Dendoncker joue 90 minutes

A défaut de Premier League, c'est la FA Cup qui se joue ce week-end. Retour sur les résultats de cette après-midi.

Le Wolverhampton de Leander Dendoncker s'est facilement imposé (3-0) face à Sheffield United. Les buts ont été inscrits par Podence (14e et 80e) et Semedo (72e). Le Belge était titulaire et a tenu les 90 minutes. 18e match de la saison pour le milieu de terrain, qui n'avait pris part à la victoire des siens en championnat face à Manchester United (0-1) que pour deux petites minutes.

Divock Origi n'était quant à lui pas repris pour le match de Liverpool, où les Reds se sont facilement imposés face à la modeste formation de Shrewsbury Town (4-1). Roberto Firmino, auteur du 3e but des siens, s'est fait plaisir avec une talonnade dont il a le secret.

Deux grands clubs de Londres, à savoir Tottenham et West Ham, se sont également imposés. Les Spurs, malgré le mauvais match de Tanguy Ndombélé sorti sous les huées du stade, se sont imposés dans la douleur face à Morecambe. Menés, les Londoniens ont été sauvés dans le dernier quart d'heure par des buts de Winks, Lucas et Kane (3-1). West Ham s'est défait de Leeds United grâce à des buts de Lanzini (34e) et de Bowen (93e), ce dernier ayant été auteur d'une grosse prestation. Le dernier match de la journée, à 18h10, verra s'affronter deux autres clubs mythiques du paysage football de Londres : Nottingham Forest et Arsenal