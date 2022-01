Matthias Verreth (Waasland-Beveren) retourne aux Pays-Bas

Pas indiscutable à Waasland-Beveren, Matthias Verreth rentre aux Pays-Bas.

Matthias Verreth (23 ans) était considéré comme l'un des grands talents du PSV Eindhoven et du football belge, et avait notamment participé à l'épopée des U17 belges en 2015. Et alors que son compère Dante Rigo quitte Eindhoven pour la Belgique et le Beerschot, Verreth fait le chemin inverse : arrivé à Waasland-Beveren en 2019, l'ailier gauche signe au FC Eindhoven, en D2 néerlandaise.

Verreth arrivait en fin de contrat à Waasland-Beveren en juin prochain. Il aura en tout et pour tout disputé 33 matchs au Freethiel, pour un petit but inscrit. Avec le PSV, il évoluait à l'époque au sein du Jong PSV, en D2, et avait disputé 81 matchs pour 16 buts ; il tentera de retrouver cette forme avec l'autre club de la ville.