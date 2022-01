L'Union prête pour le second tour : ''Les joueurs ont envie de réussir quelque chose''

L'Union a préparé la seconde partie de la saison en Espagne.

Felice Mazzù a profité du stage hivernal à La Manga pour faire un point sur son équipe.

''C'est un moment important pour que les joueurs réapprennent à être ensemble et aussi pour intégrer nos deux nouveaux'', évoque le mentor bruxellois sur la chaîne Youtube de l’Union.

''Je pense que c'est le moment idéal, une semaine ensemble permet d'apprendre à se connaitre. C'est un moment particulier et cela doit nous apporter beaucoup d’énergie positive pour la suite. Quand quelque chose fonctionne bien et que de nouveaux éléments arrivent, c'est peut-être un risque. Mais en même temps, on veut montrer au groupe qu'on veut continuer et aller plus loin. En mettant de la concurrence entre joueurs, cela doit nous servir à augmenter le niveau de l'équipe'', poursuit Mazzù.

Continuer à travailler

L'Union sera désormais attendue au tournant estime le coach : ''Sur le plan sportif, être promu et classé premier après 21 matchs est un bilan positif. Mais aujourd'hui nous n'avons rien en main, c'est juste un classement qui est honorifique et prouve que le club progresse, que l'équipe a de la qualité et de l'ambition. Il faut continuer à travailler. Chaque adversaire nous connait et veut évidemment nous battre. Nous devrons être prêt.''

''Le succès d'une équipe ne dépend pas que de l'entraîneur, elle dépend de la connexion entre tous les paramètres. Cela permet d'avoir une énergie positive dans et autour de l'équipe, dans les tribunes et dans le staff. Cette connexion permet de réaliser de bonnes choses et peut-être écrire une histoire qu'on ne vivra plus. Le retour des joueurs est très positif par rapport à cela, ce qui montre qu'ils ont envie. Peut-être qu'on ne va pas y arriver mais eux ont envie de réussir quelque chose'', ponctue Felice Mazzù.